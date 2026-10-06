„Das ist alles andere als ein harmloser Partyspaß“

Industrie findet Schlupflöcher

„Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Substanzmissbrauch zählt zu den größten Herausforderungen der Gesetzgebung“, sagte SPÖ-Jugendsprecher Christian Kovacevic. „Die Herausforderung liegt einerseits in der enormen Zahl an chemischen oder pflanzlichen Substanzen mit Missbrauchspotenzial, andererseits in der dahinterstehenden Industrie, die es seit jeher versteht, Schlupflöcher auszunutzen – etwa durch die Kennzeichnung als Lebensmittel und ohne Hinweis auf Gefahren.“