Zwei alte Bekannte sollen neuen Schub bringen

„Vor dem Zeitplan“

Die sechs Letztgenannten hatten auch die meisten Einsatzminuten in der Nations League – in der neben vielen positiven Aspekten um die Neuen eines zu sehen war: Ein Typ wie der verletzte Christoph Baumgartner ist nicht dabei. Einer, der auf engstem Raum in der gegnerischen Hälfte aus wenig ganz viel macht, die Mitspieler versorgt, selbst immense Torgefahr ausstrahlt. Mit ihm rechnet Rangnick im November-Lehrgang: „Er fühlt sich super und liegt vor dem Zeitplan!“