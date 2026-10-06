„Ist gelogen! Ich entschuldige mich bei niemandem“

Comeback nicht ausgeschlossen

Immerhin: Ganz ausgeschlossen ist eine Ronaldo-Rückkehr nicht. „Für mich ist Cris bei der nächsten Nominierung – sofern er bei Al-Nassr spielt – ein Kandidat für den Kader. Wenn er zurückkehren will, wird er zurückkehren“, öffnete der Teamchef seinem Superstar die Tür.