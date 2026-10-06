Portugals-Teamchef Jorge Jesus hat die Berichte, er habe bei Cristiano Ronaldo um Verzeihung gebeten, dementiert. Auch von einem geplanten öffentlichen Statement wollte der 72-Jährige nichts wissen.
Hintergrund: Nach dem Zoff mit Cristiaono Ronaldo und der damit verbundenen Abreise des Superstars hatte der spanische Journalist Edu Aguirre bei der Talkshow „El Chiringuito“ behauptet, Jesus habe beim Stürmer persönlich um Entschuldigung gebeten. Außerdem habe der Teamchef ein öffentliches Statement versprochen.
Unsinn, wie Jesus nach dem Spiel gegen Norwegen (2:1 für Portugal) klarstellte. „Ich habe nie versprochen, mich öffentlich zu entschuldigen. Es ist gelogen! Ich entschuldige mich bei niemandem“, gab sich Jesus unmissverständlich.
Comeback nicht ausgeschlossen
Immerhin: Ganz ausgeschlossen ist eine Ronaldo-Rückkehr nicht. „Für mich ist Cris bei der nächsten Nominierung – sofern er bei Al-Nassr spielt – ein Kandidat für den Kader. Wenn er zurückkehren will, wird er zurückkehren“, öffnete der Teamchef seinem Superstar die Tür.
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