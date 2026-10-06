Wilder Unfall mit Kreissäge und Sturz in die Tiefe

Zu gleich zwei schweren Arbeitsunfällen ist es am Montag, dem 5. Oktober gekommen. Ein 72-Jähriger aus Villach verletzte sich schwer mit einer Kreissäge und ein 43-Jähriger stürzte bei Installationsarbeiten in Wolfsberg drei Meter in die Tiefe.
Es passiert häufig, dass sich Menschen bei der Arbeit mit einer Kreissäge verletzen. Dieses schreckliche Schicksal traf auch einen 72-Jährigen aus dem Bezirk Villach, als er am Dienstag um 12.30 Uhr mit dem Gerät Holz schnitt. Dabei geriet er mit der linken Hand in das Kreissägeblatt. Er wurde schwer verletzt und zur weiteren Versorgung mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen.
Drei Meter bei Installationsarbeiten in Tiefe gestürzt
Zu einem weiteren Arbeitsunfall ist es in Wolfsberg um 15 Uhr gekommen. Ein 43-jähriger Angestellter aus St. Pölten wollte eine Aluminiumleiste in drei Meter Höhe installieren. Dabei stand er auf einer Leiter. Doch während er die Leiste hochhob, verlor er plötzlich das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Auch er erlitt schwere Verletzungen und wird aktuell im Krankenhaus Wolfsberg behandelt.
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