Wilder Unfall mit Kreissäge und Sturz in die Tiefe

Drei Meter bei Installationsarbeiten in Tiefe gestürzt

Zu einem weiteren Arbeitsunfall ist es in Wolfsberg um 15 Uhr gekommen. Ein 43-jähriger Angestellter aus St. Pölten wollte eine Aluminiumleiste in drei Meter Höhe installieren. Dabei stand er auf einer Leiter. Doch während er die Leiste hochhob, verlor er plötzlich das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Auch er erlitt schwere Verletzungen und wird aktuell im Krankenhaus Wolfsberg behandelt.