Erleben Sie mit krone.tv den Film „Monster Mia“

Am 16. Oktober um 16 Uhr bringen die Cineplexx Kinos Sie und Ihre Familie nach Lilienthal an die Finsterwald Schule. Dort erleben Sie das Abenteuer der zwölfjährigen Mia und mit krone.tv können Sie dieses Abenteuer erleben.
Willkommen in Lilienthal, der Stadt der makellosen Straßen und perfekt gepflegten Rasenflächen. Doch für die zwölfjährige Mia ist alles hier einfach nur schrecklich gewöhnlich. Bis zu dem Tag, an dem sie auf die Finsterwald-Schule geschickt wird – ein düsterer Ort voller Monster! Um dort nicht in Probleme zu geraten, muss Mia alle davon überzeugen, dass auch sie ein Monster ist. Je mehr Zeit sie mit ihren neuen monströsen Klassenkameraden verbringt, desto mehr erkennt sie ihre Gemeinsamkeiten. Zusammen müssen sie den bösen Plan des Finsterwald-Schulleiters Van Vlad durchkreuzen und Frieden zwischen Menschen und Monstern stiften.
Monster Mia ist ein monstermäßiger Halloween-Kinospaß für die ganze Familie voller Witz, Abenteuer und Grusel-Vibes – mit einer Heldin, die zeigt: Ein bisschen verrückt, ein bisschen anders und ein bisschen Monster steckt doch in jedem von uns.
Mitmachen und gewinnen
krone.tv verlost für den Family Fun Friday am 16. Oktober um 16 Uhr jeweils 3x2 Karten für die folgenden Kinos
Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 29. September, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 13. Oktober, 09:00 Uhr.