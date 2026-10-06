Erleben Sie mit krone.tv den Film „Monster Mia“

Willkommen in Lilienthal, der Stadt der makellosen Straßen und perfekt gepflegten Rasenflächen. Doch für die zwölfjährige Mia ist alles hier einfach nur schrecklich gewöhnlich. Bis zu dem Tag, an dem sie auf die Finsterwald-Schule geschickt wird – ein düsterer Ort voller Monster! Um dort nicht in Probleme zu geraten, muss Mia alle davon überzeugen, dass auch sie ein Monster ist. Je mehr Zeit sie mit ihren neuen monströsen Klassenkameraden verbringt, desto mehr erkennt sie ihre Gemeinsamkeiten. Zusammen müssen sie den bösen Plan des Finsterwald-Schulleiters Van Vlad durchkreuzen und Frieden zwischen Menschen und Monstern stiften.