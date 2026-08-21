Todeslenker (45) zu zehn Monaten Haft verurteilt

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall musste sich der Autolenker (45) wegen grob fahrlässiger Tötung am Landesgericht Wels verantworten. Er soll bei dem folgenschweren Zusammenstoß mit dem Wagen einer 62-Jährigen alkoholisiert und zu schnell gewesen sein.
Mit 0,7 Promille und überhöhter Geschwindigkeit geriet ein 45-Jähriger am 3. Februar dieses Jahres mit seinem Auto in einer Linkskurve in Peuerbach auf die Gegenfahrbahn und prallte in den Wagen einer entgegenkommenden 62-Jährigen, die dabei tödlich verletzt wurde.
45-Jähriger verurteilt
Am Donnerstag musste sich der Unfalllenker am Landesgericht Wels wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten – Strafrahmen bis zu drei Jahren Haft. Geworden sind es zehn Monate, drei davon unbedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.
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