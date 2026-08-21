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62-Jährige starb

Todeslenker (45) zu zehn Monaten Haft verurteilt

Oberösterreich
21.08.2026 07:00
Der Prozess fand am Landesgericht Wels statt.
Der Prozess fand am Landesgericht Wels statt.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall musste sich der Autolenker (45) wegen grob fahrlässiger Tötung am Landesgericht Wels verantworten. Er soll bei dem folgenschweren Zusammenstoß mit dem Wagen einer 62-Jährigen alkoholisiert und zu schnell gewesen sein.

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Mit 0,7 Promille und überhöhter Geschwindigkeit geriet ein 45-Jähriger am 3. Februar dieses Jahres mit seinem Auto in einer Linkskurve in Peuerbach auf die Gegenfahrbahn und prallte in den Wagen einer entgegenkommenden 62-Jährigen, die dabei tödlich verletzt wurde.

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Am Donnerstag musste sich der Unfalllenker am Landesgericht Wels wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten – Strafrahmen bis zu drei Jahren Haft. Geworden sind es zehn Monate, drei davon unbedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.

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