Sanierung von Almkanal-Brücke dringend notwendig

Die Brücke über den Almkanal an der Stephan-Ludwig-Rot-Straße muss saniert werden. Eine Überprüfung ergab einen schlechten Erhaltungszustand. Für den Autoverkehr wird eine Umleitung eingerichtet.
Die Brücke an der Stephan-Ludwig-Roth-Straße über den Almkanal verbindet die Stadtteile Morzg und Gneis. Sie ist bereits in die Jahre gekommen und muss jetzt erneuert werden. Neben dem schlechten Gesamtzustand ergab ein Test auch Mängel bei der Brücken-Abdichtung.
Baustart für die Arbeiten ist am 7. September. „Fußgänger können die Brücke auch während der Arbeiten nutzen“, informiert Stadt-Vize Kay-Michael Dankl (KPÖ). Radfahrer müssen absteigen und schieben. Für den Pkw-Verkehr wird eine Umleitung über die Kronstädter Straße eingerichtet.
Die Sanierungskosten betragen insgesamt 130.000 Euro. Gebaut wird voraussichtlich bis Mitte Oktober.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.