München ist in der Hierarchie klar vor Salzburg

Deutscher Markt bietet mehr Spektakel

Das ist auch durchaus nachvollziehbar. Die Deutsche Eishockey Liga ist nicht nur sportlich stärker einzuordnen, sondern bietet auch um einiges mehr Spektakel. Denn anders als in der internationalen ICE Hockey League, wo Österreichs Mannschaften mitspielen, gibt es bei unserem „Lieblingsnachbar“ kaum Arenen, die weniger als 6.000 Zuschauer fassen. Das ist einem Konzern wie Red Bull bekanntlich außerordentlich wichtig. Dass das einem Fan missfällt, muss man allerdings ebenfalls nachvollziehen.