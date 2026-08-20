„Farmteam? Das wäre schon sehr weit hergeholt!“

Fans sprechen schon vom Münchner Farmteam. Wie viel Wahrheit ist dran?Das wäre schon sehr weit hergeholt. Salzburg ist definitiv kein Farmteam von München, beide Teams spielen in unterschiedlichen Ligen und haben verschiedene Voraussetzungen. Ein Lucas Thaler hätte vielleicht auch nach Skandinavien wechseln können. Nun ist er hier. Adam Brooks ist von München nach Salzburg gewechselt und wird dort alle begeistern. Gleiches galt damals für Matt McIlvane. Wichtig ist mir, dass es nicht immer nur in eine Richtung geht.