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Konkurs eröffnet

Kraftfahrzeughändler pleite! 400.000 Euro Schulden

Tirol
18.08.2026 17:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Pleite in der Tiroler Kfz-Handelsbranche. Das Unternehmen von Christian Plangger aus Tösens musste Konkurs anmelden. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 400.000 Euro. 

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Wie der Kreditschutzverband von 1870 (kurz KSV1870) mitteilt, wurde ein Konkursverfahren über das Unternehmen von Christian Plangger aus Tösens eröffnet. Das Unternehmen war im Handel von Kraftfahrzeugen aktiv.

Über die Gründe der Insolvenz liegen laut KSV1870 noch keine geprüften Informationen vor. Die Ursachen werden in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erhoben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht.

„Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen. Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein“, heißt es seitens des KSV1870. Nun gelte es für den Schuldner, nachvollziehbar darzustellen, ob und wie es möglich ist, das Unternehmen fortzuführen. 

Rund 400.000 Euro Schulden
Die Höhe der Verbindlichkeiten beläuft sich auf rund 400.000 Euro. Im Laufe des Verfahrens werde sich zeigen, mit welchen offenen Beträgen sich die Gläubiger beteiligen. Gläubigerforderungen können bis zum 16.9 September über den KSV1870 angemeldet werden. 

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