Kraftfahrzeughändler pleite! 400.000 Euro Schulden

„Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen. Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein“, heißt es seitens des KSV1870. Nun gelte es für den Schuldner, nachvollziehbar darzustellen, ob und wie es möglich ist, das Unternehmen fortzuführen.