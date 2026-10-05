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„Formel Farce!“

Chaos in Malaysia: „Peinlich“ und „beispiellos“

Formel 1
05.10.2026 07:07
Das Formel-1-Rennen in Malaysia war von Chaos geprägt.
Das Formel-1-Rennen in Malaysia war von Chaos geprägt.(Bild: AP/AP Photo/Aijaz Rahi)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die internationale Presse sparte nach dem Formel-1-Chaos beim GP in Malaysia nicht mit Kritik ...

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Max Verstappen hat den in Malaysia ausgetragenen Bahrain-GP gewonnen und damit seinen ersten Saisonsieg erzielt. Der Niederländer setzte sich gegen WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes und Ferrari-Star Lewis Hamilton durch. Antonelli vergrößerte seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 84 Punkte, da sein Verfolger George Russell wenige Runden vor Schluss aufgrund eines Problems mit der Power Unit ausfiel.

Chaos-Rennen
Der Grand Prix in Sepang war als Ersatz für das wegen des Krieges im Iran abgesagte Bahrain-Rennen angesetzt worden. Starker Regen und technische Probleme sorgten jedoch dafür, dass der Start rund 100 Minuten verspätet erfolgte. Damit zeigte sich an diesem Wochenende auch ein Problem der aktuellen Formel-1-Autos: Bei starkem Regen sind reguläre Rennen nur schwer möglich.

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Die internationale Presse ging mit der Königsklasse hart ins Gericht:

Niederlande

„De Telegraaf“: „Die Geduld des überragenden Max Verstappen hat sich ausgezahlt: Der Red-Bull-Fahrer gewinnt nach einem chaotischen Tag in Malaysia sein erstes Rennen des Jahres.“

„AD“: „Ein chaotischer Regentag in Malaysia, dem Austragungsort des Grand Prix von Bahrain, endete doch noch wie erwartet.“

Malaysia

„New Straits Times Malaysia“: „Max Verstappen bahnte sich seinen Weg durch das Chaos und sicherte sich seinen ersten Sieg des Jahres. (…) Das Rennen auf dem Sepang International Circuit in Malaysia wurde jedoch von peinlichen und beispiellosen Szenen überschattet, als die neuen Autos dieser Saison – die ohnehin schon heftiger Kritik ausgesetzt waren – bei nasser Fahrbahn praktisch versagten.“

Großbritannien

„Daily Mail“: „Die Formel 1 verwandelte sich (…) in Malaysia in eine ‘Formel Farce‘, als die angeblich modernsten Autos der Welt auf nasser Fahrbahn nicht vorankamen.“

„Guardian“: „Max Verstappen gewinnt den chaotischen F1-Grand Prix von Bahrain in Malaysia, nachdem Regen für absurde Szenen gesorgt hatte.“

„Sun“: „Max Verstappen trotzte einem Gewitter, einer enormen Verzögerung und einer verrückten Einführungsrunde und gewann sein erstes Rennen der Saison. Der Niederländer behielt zudem die Nerven und wehrte in der Schlussphase, nachdem drei Runden vor Schluss das Safety Car auf die Strecke gegangen war, den hartnäckigen Tabellenführer Kimi Antonelli ab. Für George Russell war es herzzerreißend.“

Spanien

„As“: „Verstappen rettet die Formel 1.“

„Marca“: „Ein verrückter, unerwarteter und kaum zu übertreffender Grand Prix von Bahrain in Malaysia. Was als Comeback eines Klassikers – Sepang – gedacht war, entwickelte sich zu einem spannenden Kampf mit surrealistischen Zügen, den der beste Fahrer, der in den letzten zehn Jahren in einem Formel-1-Wagen gesessen hat, für sich entscheiden konnte: Max Verstappen.“

„El Mundo“: „Max Verstappen hat die Prognosen wahr gemacht. (...) Die Tatsache, dass es sich um ein Nachholrennen vom Saisonstart handelte, das wegen des Krieges im Nahen Osten verschoben und schließlich auf der malaysischen Rennstrecke von Sepang ausgetragen wurde, ließ bereits erahnen, welches Chaos bevorstehen würde. Zunächst wegen eines heftigen Regengusses, der alles verzögerte. Dann wegen eines massiven Ausfalls, offenbar in der Elektronik.“

„Sport“: „Chaos in Sepang: Regen, stehende Autos und verspäteter Start.“

Italien

„Gazetta della Sport“: „Verstappen gewinnt den ‘Großen Preis unendlich‘. Auch neun Jahre nach dem letzten Grand Prix in Sepang ist Max Verstappen weiterhin der König von Malaysia. Er gewann ein Rennen, bei dem nichts sicher war – außer, dass er ganz vorne mitfahren würde – und holte sich unter schwierigen Bedingungen seinen ersten Saisonsieg.“

„Corriere dello Sport“: „Was für ein trauriger Anblick für die Formel 1: Der Start wurde wegen eines Software-Updates verschoben!“

„La Repubblica“: „Verstappen perfekt, Antonelli geht kein Risiko ein, (....).“

Frankreich

„Le Parisien“: „Max Verstappen holt sich nach einem Rennen mit absurdem Verlauf seinen ersten Saisonsieg.“

„L‘Équipe“: „Für die Rückkehr der Formel 1 auf die legendäre Rennstrecke von Sepang wurde am Sonntag alles getan, um für Spektakel zu sorgen. Vielleicht ein bisschen zu viel.“

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