Chaos in Malaysia: „Peinlich“ und „beispiellos“

„El Mundo“: „Max Verstappen hat die Prognosen wahr gemacht. (...) Die Tatsache, dass es sich um ein Nachholrennen vom Saisonstart handelte, das wegen des Krieges im Nahen Osten verschoben und schließlich auf der malaysischen Rennstrecke von Sepang ausgetragen wurde, ließ bereits erahnen, welches Chaos bevorstehen würde. Zunächst wegen eines heftigen Regengusses, der alles verzögerte. Dann wegen eines massiven Ausfalls, offenbar in der Elektronik.“