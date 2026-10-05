„Ist ärgerlich!“ Foda-Frust über diese ÖFB-Aktion

Franco Foda (Kosovo-Teamchef): „Wir hatten die große Chance auf das 2:0 und die besseren Möglichkeiten, aber ich habe gewusst, dass Österreich die Qualität hat, ein Tor zu erzielen. Dass es aus einem Einwurf passiert ist, ist ärgerlich. Aber ich kann auf meine Mannschaft stolz sein. Wir haben die Lehren aus dem Hinspiel gezogen und wollten tiefer spielen, aber auch in Ballbesitz nach vorne spielen, das ist uns auch gut gelungen. Österreich hatte mehr Ballbesitz, aber das wollten wir so. Letztendlich freuen wir uns über den Punkt. Die Platzverhältnisse waren nicht gut, aber für das fand ich es ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Vielleicht hätten wir den Sieg ein bisschen mehr verdient, doch man muss auch mit dem Unentschieden leben können.“