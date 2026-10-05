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„Ist ärgerlich!“ Foda-Frust über diese ÖFB-Aktion

Fußball International
05.10.2026 06:28
Kosovo-Teamchef Franco Foda ärgerte sich vor allem über den Ausgleichstreffer.
Kosovo-Teamchef Franco Foda ärgerte sich vor allem über den Ausgleichstreffer.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
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Von krone Sport

Am Ende einer umkämpften Nations-League-Partie zwischen Österreich und dem Kosovo stand ein am Ende gerechtes 1:1. Kosovo-Teamchef Franco Foda ärgerte sich anschließend vor allem darüber, wie der Ausgleich der Österreicher passiert ist. Allgemein nahm aber vor allem der Rasen einen prominenten Platz in den Aussagen ein. 

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Franco Foda (Kosovo-Teamchef): „Wir hatten die große Chance auf das 2:0 und die besseren Möglichkeiten, aber ich habe gewusst, dass Österreich die Qualität hat, ein Tor zu erzielen. Dass es aus einem Einwurf passiert ist, ist ärgerlich. Aber ich kann auf meine Mannschaft stolz sein. Wir haben die Lehren aus dem Hinspiel gezogen und wollten tiefer spielen, aber auch in Ballbesitz nach vorne spielen, das ist uns auch gut gelungen. Österreich hatte mehr Ballbesitz, aber das wollten wir so. Letztendlich freuen wir uns über den Punkt. Die Platzverhältnisse waren nicht gut, aber für das fand ich es ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Vielleicht hätten wir den Sieg ein bisschen mehr verdient, doch man muss auch mit dem Unentschieden leben können.“

Felix Bacher (ÖFB-Teamdebütant): „Der Punkt war hart erkämpft, aber auch sehr verdient. Wir haben das Spiel über weite Strecken dominiert. Man kann fast sagen, wir haben zwei Punkte liegengelassen. Ich bin sehr dankbar für das Debüt und denke, ich habe es nicht so schlecht gemacht.“

Christoph Lang (ÖFB-Torschütze): „Es war für alle ein schwieriges Spiel auf diesem Boden. Über mein Tor bin ich sehr glücklich. Ich habe es gar nicht richtig gecheckt, dass es ein Tor ist. Ich bin nicht das große Kopfballungeheuer, deswegen war ich ein bisschen schockiert, dass der so reingeflogen ist. Es war ein kampfbetontes Spiel. Mit dem Ball ist es heute schwierig gewesen. Mit dem Ergebnis können wir heute trotzdem nicht zufrieden sein.“

Alexander Schlager (ÖFB-Tormann): „Wir können mit dem Punkt gut leben. Wir haben uns zurückgekämpft und in diesen vier Spielen alles gegeben. Diese Energie, diesen Drive nehmen wir in die nächsten Partien mit.“

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