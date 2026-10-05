Schock bei Hüttenwirten: Kündigung aus dem Nichts

Quasi aus heiterem Himmel kündigte die Sektion Bremen des Deutschen Alpenvereins mit einem einfachen Mail und fast zum letztmöglichen Zeitpunkt die langjährigen und sehr beliebten Pächter der Bremer Hütte im Tiroler Gschnitztal (Bezirk Innsbruck-Land).
Stefanie und Christian Höllrigl aus dem Pitztal können es immer noch nicht glauben. Sieben Jahre lang hatten sie als Hüttenwirte die Bremer Hütte (2411 m) im hinteren Gschnitztal erfolgreich geführt. Bis Ende August ein Mail der Sektion Bremen, der die Hütte gehört, wie ein Blitz einschlug.
„Einfach die Schlüssel hinterlegen“
„Darin kündigten sie den Pachtvertrag auf“, schildert Stefanie Höllrigl im Gespräch mit der „Krone“. Angeblich gebe es technische Komplikationen, außerdem hätten sich Ehrenamtliche nicht wohlgefühlt. Verstörend bei dem Mail: Die Familie Höllrigl solle nach Saisonschluss einfach die Schlüssel hinterlegen.
Wir haben uns nichts zuschulden kommen lassen, deshalb können wir die Kündigung nicht nachvollziehen.
Stefanie Höllrigl, Hüttenwirtin
Sektion will Geräte nicht ablösen
In der vergangenen Woche haben die Pitztaler die Hütte geräumt. Sie hatten fast die gesamte Kücheneinrichtung vor sieben Jahren vom Vorpächter abgelöst und übernommen sowie einiges investiert. „Die Sektion wollte uns die Geräte aber nicht ablösen“, erzählt Stefanie Höllrigl. So blieb nichts anderes übrig, als diese abzubauen und abzutransportieren.
Kulinarisch hochwertiges kulinarisches Angebot
Die Pitztaler waren stets überzeugt, sie hätten sich nichts zuschulden kommen lassen. Tatsächlich schreibt die Sektion Bremen selbst im Onlineauftritt der Hütte, dass diese „kulinarisch mit einem hochwertigen und vom DAV ausgezeichneten Angebot glänzt“. Die Familie Höllrigl, die den vergangenen Hüttensommer wieder mit ihren beiden acht- bzw. zwölf Jahre alten Söhnen in 2411 Meter Höhe verbracht hat, kann deshalb nur über die Gründe für das abrupte Ende rätseln. Die Enttäuschung sitzt natürlich tief.
Alpenverein widerspricht sich selbst
Unterdessen hat die Sektion die Hütte zur Verpachtung neu ausgeschrieben. Dabei hebt sie den „technisch sehr hohen Stand“ hervor. Den Pitztalern hatten sie technische Probleme vorgeworfen.
Die Höllrigls wollen sich nun um eine neue Hütte umsehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.