Schock bei Hüttenwirten: Kündigung aus dem Nichts

Kulinarisch hochwertiges kulinarisches Angebot

Die Pitztaler waren stets überzeugt, sie hätten sich nichts zuschulden kommen lassen. Tatsächlich schreibt die Sektion Bremen selbst im Onlineauftritt der Hütte, dass diese „kulinarisch mit einem hochwertigen und vom DAV ausgezeichneten Angebot glänzt“. Die Familie Höllrigl, die den vergangenen Hüttensommer wieder mit ihren beiden acht- bzw. zwölf Jahre alten Söhnen in 2411 Meter Höhe verbracht hat, kann deshalb nur über die Gründe für das abrupte Ende rätseln. Die Enttäuschung sitzt natürlich tief.