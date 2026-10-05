Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Per lapidarem Mail

Schock bei Hüttenwirten: Kündigung aus dem Nichts

Tirol
05.10.2026 07:00
Stefanie und Christian Höllrigl mit den beiden Söhnen Matteo und Lorenz vor der Bremer Hütte, ...
Stefanie und Christian Höllrigl mit den beiden Söhnen Matteo und Lorenz vor der Bremer Hütte, die sie sieben Sommer lang hervorragend bewirtschafteten.(Bild: Krone-Collage/Peter Freiberger, Timm Humpfer)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Quasi aus heiterem Himmel kündigte die Sektion Bremen des Deutschen Alpenvereins mit einem einfachen Mail und fast zum letztmöglichen Zeitpunkt die langjährigen und sehr beliebten Pächter der Bremer Hütte im Tiroler Gschnitztal (Bezirk Innsbruck-Land).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Stefanie und Christian Höllrigl aus dem Pitztal können es immer noch nicht glauben. Sieben Jahre lang hatten sie als Hüttenwirte die Bremer Hütte (2411 m) im hinteren Gschnitztal erfolgreich geführt. Bis Ende August ein Mail der Sektion Bremen, der die Hütte gehört, wie ein Blitz einschlug.

„Einfach die Schlüssel hinterlegen“
„Darin kündigten sie den Pachtvertrag auf“, schildert Stefanie Höllrigl im Gespräch mit der „Krone“. Angeblich gebe es technische Komplikationen, außerdem hätten sich Ehrenamtliche nicht wohlgefühlt. Verstörend bei dem Mail: Die Familie Höllrigl solle nach Saisonschluss einfach die Schlüssel hinterlegen.

Zitat Icon

Wir haben uns nichts zuschulden kommen lassen, deshalb können wir die Kündigung nicht nachvollziehen.

Stefanie Höllrigl, Hüttenwirtin

Sektion will Geräte nicht ablösen
In der vergangenen Woche haben die Pitztaler die Hütte geräumt. Sie hatten fast die gesamte Kücheneinrichtung vor sieben Jahren vom Vorpächter abgelöst und übernommen sowie einiges investiert. „Die Sektion wollte uns die Geräte aber nicht ablösen“, erzählt Stefanie Höllrigl. So blieb nichts anderes übrig, als diese abzubauen und abzutransportieren.

Kulinarisch hochwertiges kulinarisches Angebot
Die Pitztaler waren stets überzeugt, sie hätten sich nichts zuschulden kommen lassen. Tatsächlich schreibt die Sektion Bremen selbst im Onlineauftritt der Hütte, dass diese „kulinarisch mit einem hochwertigen und vom DAV ausgezeichneten Angebot glänzt“. Die Familie Höllrigl, die den vergangenen Hüttensommer wieder mit ihren beiden acht- bzw. zwölf Jahre alten Söhnen in 2411 Meter Höhe verbracht hat, kann deshalb nur über die Gründe für das abrupte Ende rätseln. Die Enttäuschung sitzt natürlich tief.

Alpenverein widerspricht sich selbst
Unterdessen hat die Sektion die Hütte zur Verpachtung neu ausgeschrieben. Dabei hebt sie den „technisch sehr hohen Stand“ hervor. Den Pitztalern hatten sie technische Probleme vorgeworfen.

Die Höllrigls wollen sich nun um eine neue Hütte umsehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
05.10.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
365.813 mal gelesen
Andreas Babler (li.) tritt schrittweise zur Seite, Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher (re.) ...
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
157.937 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
111.803 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
5112 mal kommentiert
Andreas Babler (li.) tritt schrittweise zur Seite, Eva-Maria Holzleitner und Philip Kucher (re.) ...
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1401 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1259 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf