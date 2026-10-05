Kontrolle verloren: Biker (43) schwer gestürzt

Folgenschwerer Unfall in Hainzenberg im Tiroler Zillertal am Sonntag! In einer Linkskurve verlor ein einheimischer Motorradfahrer (43) die Kontrolle und kam zu Sturz. Ein Hubschrauber musste den Schwerverletzten bergen.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 15.15 Uhr. Der 43-Jährige fuhr mit dem Motorrad auf der Gerlosstraße in Hainzenberg in Richtung Gerlos. „Im Bereich einer leichten Linkskurve verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Motorrad, rutschte mit dem Vorderrad weg und schlitterte gegen die Befestigung einer Leitschiene am rechten Fahrbahnrand“, heißt es von einem Sprecher der Polizei.
Mit Heli in Klinik geflogen
Durch den Aufprall wurde der Biker zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb mit schweren Verletzungen am linken Fahrstreifen liegen. Nachfolgende Motorradfahrer blieben sofort stehen, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab.
Mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ wurde der 43-Jährige in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
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