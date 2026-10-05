Kontrolle verloren: Biker (43) schwer gestürzt

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 15.15 Uhr. Der 43-Jährige fuhr mit dem Motorrad auf der Gerlosstraße in Hainzenberg in Richtung Gerlos. „Im Bereich einer leichten Linkskurve verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Motorrad, rutschte mit dem Vorderrad weg und schlitterte gegen die Befestigung einer Leitschiene am rechten Fahrbahnrand“, heißt es von einem Sprecher der Polizei.