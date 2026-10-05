„Gab viele Spieler, die wirklich aufgezeigt haben“

Er sei mit dem Lehrgang „rundum zufrieden“, resümierte Rangnick. „Was aber nicht heißt, dass nicht noch Dinge besser werden können. Dass immer noch Luft nach oben ist, wissen wir.“ In Prishtina etwa hätte man in der ersten Hälfte zu viele unsaubere Pässe gespielt, die nicht nur mit dem schlechten Rasen zu tun gehabt hätten. „Das ist ein richtig guter Gegner“, sagte Rangnick über den Kosovo. Er erwähnte vor allem die Offensivspieler Vedat Muriqi, Fisnik Asllani und Edon Zhegrova. „Da gibt es auch in Europa nicht so viele Spieler, die auf dem Niveau sind.“