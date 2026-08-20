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Frage des Tages

Harry und Meghan: Kehrt jetzt endlich Ruhe ein?

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20.08.2026 11:51
Harry und Meghan sind zurück in Großbritannien.
Harry und Meghan sind zurück in Großbritannien.(Bild: AFP/DANIEL LEAL)
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Von Community

Sechs Jahre nach dem spektakulären „Megxit“ wagen Harry und Meghan den Schritt zurück nach Großbritannien. Mit den Kindern Archie und Lilibet zieht das Paar wieder in die alte Heimat – angeblich vor allem, um König Charles nach dessen schwerer Erkrankung näher zu sein. Unsere Frage des Tages vom 20. August lautet: „Harry und Meghan zurück in England: Kehrt jetzt Ruhe bei den Royals ein?“

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Glauben Sie an eine echte Versöhnung zwischen den Sussexes und dem Königshaus, oder birgt das enorme Medieninteresse neues Konfliktpotenzial? Denken Sie, dass das Verhältnis zu Prinz William und Prinzessin Kate durch die Rückkehr gerettet werden kann, oder ist der Bruch endgültig?

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