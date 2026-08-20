Harry und Meghan: Kehrt jetzt endlich Ruhe ein?

Sechs Jahre nach dem spektakulären „Megxit“ wagen Harry und Meghan den Schritt zurück nach Großbritannien. Mit den Kindern Archie und Lilibet zieht das Paar wieder in die alte Heimat – angeblich vor allem, um König Charles nach dessen schwerer Erkrankung näher zu sein. Unsere Frage des Tages vom 20. August lautet: „Harry und Meghan zurück in England: Kehrt jetzt Ruhe bei den Royals ein?“