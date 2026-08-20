Gefangen in der wohlingen Schwüle der Idylle

Der Pleitegeier kreist wie eine Möwe über dem Kirschgarten, in den der kränkelnd-senile Professor (Christian Ruck) mit seiner jugendlich schönen Frau (Sisi Noe) aus der Stadt zurückkehrt. Seine Schwägerin (Mona Kospach) und Tochter (Magdalena Hanetseder) haben den Betrieb irgendwie am Leben gehalten – und dabei ihre eigenen Sehnsüchte völlig verdrängt. Nur der Lover der Tochter (Tim Habe) scheint seinen Gefühlen in jugendlichem Überschwang in ausufernden Popsongs Ausdruck zu verleihen. Dass er dafür just jenen Musiker (Grilli Pollheimer) engagiert, der ihm die Liebe seiner Freundin entreißen wird, kann er nicht ahnen. Und der Landarzt (Vitus Wieser) hat sowieso seine eigenen Pläne, wie er das Landgut profitabel machen will.