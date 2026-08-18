Endspurt: Grazer Koalition soll diese Woche stehen

Konkret sagt Vizebürgermeisterin Schwentner: „Der große Punkt ist ganz klar die finanzielle Situation der Stadt. Wie in fast allen Städten und Gemeinden ist die Lage auch in Graz ernst. Gleichzeitig treffen uns die Einsparungen bei Bund und Land zusätzlich. Es braucht klare Prioritäten und auch unbequeme Entscheidungen, aber wir dürfen notwendige Infrastruktur, Lebensqualität und soziale Gerechtigkeit nicht kaputtsparen.“