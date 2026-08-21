Ein Jahr nach Infarkt will Läufer „Rennen beenden“

Vor genau einem Jahr änderte sich das Leben eines Wieners schlagartig. Claus kippte beim wöchentlich stattfindenden Parkrun im Donaupark um, musste wiederbelebt werden. Exakt ein Jahr später möchte der Hobbyläufer die fünf Kilometer, die er damals nicht schaffte, symbolisch beenden. Und hofft auf viele, die mit ihm mitlaufen und ihn anfeuern.
Den 23. August 2025 wird Claus sein gesamtes Leben lang nicht mehr vergessen. Nicht etwa, weil die Sonne damals bei angenehmen 21 Grad vom Himmel strahlte. Auch nicht, weil sich Claus im Donaupark mit hunderten anderen Hobbyläufern zum wöchentlich stattfindenden Parkrun getroffen hatte. Sondern, weil das Leben des Wieners an jenem Tag beinahe geendet hätte. Schon oft war der Hobbyläufer die 5-km-Schleife am Donauturm gejoggt. Jeweils ohne Probleme. Nicht so jedoch an jenem 23. August.
Zwei Ärzte, Ersthelfer und Defibrillator im Soforteinsatz
Nach einer von drei gelaufenen Runden fühlte sich Claus schlecht, musste sich plötzlich auf eine Parkbank setzen. Kurz darauf kippte er von der Bank. Eine andere Läuferin erkannte die Situation, informierte Laufleiter Lukas Gärtner. Was dann passierte zeigt, wie wichtig Gemeinschaft sein kann: Zufällig kam gerade ein Teilnehmer vorbei, der Arzt ist. Gemeinsam mit einem zweiten Arzt und einem ausgebildeten Ersthelfer wurde die Wiederbelebung von Claus gestartet. Mit einem tragbaren Defibrillator, der bei jedem Parkrun dabei ist.
Feiert gemeinsam mit mir das Leben und lauft mit mir die fünf Kilometer. Oder feuert mich vom Streckenrand aus an. Ich freue mich über jeden!
Claus, ein Jahr nach dem medizinischen Notfall
„Man läuft hier nicht allein seine Runden“
Nach zehn Minuten war Claus mit der Rettung am Weg ins Spital – und erholte sich tatsächlich vollständig von dem medizinischen Notfall. Die Rettungskräfte, so Lukas Gärtner im Gespräch mit der „Krone“, meinten, dass die schnelle Rettungskette zur Lebensrettung des Läufers maßgeblich beigetragen hatte. Gärtner ist stolz auf die Gemeinschaft, die jede Woche am Samstagmorgen die fünf Kilometer im Donaupark dreht: „Man läuft hier nicht einfach allein seine Runden, man ist Teil einer Gemeinschaft, in der Menschen aufeinander achten und im entscheidenden Moment füreinander da sind.“
Jeder Läufer und Zuschauer ist willkommen
Übermorgen Sonntag wird Claus dann einen ganz besonderen Moment erleben. „Ich hatte mich von dieser Welt verabschiedet. Dank euch allen habe ich aber gekämpft“, meint er nachdenklich in Richtung seiner Laufkollegen. Samstag möchte er – wieder vollständig fit – mit einigen seiner Retter die fünf Kilometer, die er am 23. August 2025 nicht geschafft hatte, symbolisch beenden. „Feiert gemeinsam mit mir das Leben und lauft mit mir die fünf Kilometer. Oder feuert mich vom Streckenrand aus an. Ich freue mich über jeden“, hofft Claus, dass am 22. August 2026 (Start: 9 Uhr Arbeiterstrandbadstraße 122, kostenlose Anmeldung und Infos hier) viele in den Donaupark kommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.