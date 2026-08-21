Ein Jahr nach Infarkt will Läufer „Rennen beenden“

Jeder Läufer und Zuschauer ist willkommen

Übermorgen Sonntag wird Claus dann einen ganz besonderen Moment erleben. „Ich hatte mich von dieser Welt verabschiedet. Dank euch allen habe ich aber gekämpft“, meint er nachdenklich in Richtung seiner Laufkollegen. Samstag möchte er – wieder vollständig fit – mit einigen seiner Retter die fünf Kilometer, die er am 23. August 2025 nicht geschafft hatte, symbolisch beenden. „Feiert gemeinsam mit mir das Leben und lauft mit mir die fünf Kilometer. Oder feuert mich vom Streckenrand aus an. Ich freue mich über jeden“, hofft Claus, dass am 22. August 2026 (Start: 9 Uhr Arbeiterstrandbadstraße 122, kostenlose Anmeldung und Infos hier) viele in den Donaupark kommen.