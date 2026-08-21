Funkmast in Wohngebiet würde Kirche klar überragen

Neue Gutachten werden eingeholt

Bürgermeister Andreas Linhart, der bereits grünes Licht für die Errichtung des Mastes gegeben hatte, erklärt, dass das Verfahren nun zur Einholung notwendiger Ergänzungen an die Baubehörde erster Instanz zurückverwiesen wurde. Zu einem möglichen Ortsbildgutachten macht er wegen des laufenden Verfahrens keine Angaben. Und: „Für einen Blackout sei Brunn auch ohne diesen Mast ausreichend gerüstet.“