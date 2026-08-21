Millionen-Strafe nach Schlägereien im Training

Die Mannschaften trainierten während der Vorbereitung auf die im September beginnende NFL-Saison einen Tag lang gemeinsam in Kalifornien. Drei Wochen vor dem Saisonstart geht es für viele Profis um Kaderplätze – und ihr Einkommen während der neuen Spielzeit. Entsprechend hoch ist der Einsatz auf dem Platz, da liegen die Nerven mitunter schneller blank als sonst.