Millionen-Strafe nach Schlägereien im Training

Knallhart! Nach Schlägereien in einem gemeinsamen Training der NFL-Teams New Orleans Saints und Dallas Cowboys hat die NFL eine Millionen-Strafe verhängt.
Die beiden Mannschaften müssen jeweils 500.000 US-Dollar (rund 428.000 Euro) bezahlen, nachdem sich ihre Football-Profis unter der Woche mehrere Handgreiflichkeiten und Schlägereien geliefert hatten.
Die Mannschaften trainierten während der Vorbereitung auf die im September beginnende NFL-Saison einen Tag lang gemeinsam in Kalifornien. Drei Wochen vor dem Saisonstart geht es für viele Profis um Kaderplätze – und ihr Einkommen während der neuen Spielzeit. Entsprechend hoch ist der Einsatz auf dem Platz, da liegen die Nerven mitunter schneller blank als sonst.
Das sagt die Liga
„Das Competition Committee hat in den vergangenen Jahren den Sportsgeist – auch bei gemeinsamen Trainingseinheiten – zu einem besonderen Schwerpunkt gemacht“, teilte die Liga in einer Stellungnahme mit. „Alle Klubs wurden vor dem Trainingslager per Memo an ihre Verantwortung erinnert, unsportliches Verhalten bei gemeinsamen Trainingseinheiten, das zu Verletzungen führen könnte, zu verhindern.“
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