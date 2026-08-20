The force was so great
Wheels were torn off both cars in the accident
The two cars must have crashed into each other with tremendous force in this accident in Dietach: the front wheels on the driver’s side of both vehicles were torn off. The drivers (ages 17 and 39) and a passenger (age 15) were injured.
On Wednesday at around 3:05 p.m., a 17-year-old was driving his car on Heubergerstraße L1350 toward Wolfern with a 15-year-old girl, both from the Amstetten district. In the Dietach municipal area, the young driver apparently veered too far to the left in a sharp right-hand curve, resulting in a collision with an oncoming car driven by a 39-year-old man from the Steyr-Land district.
Car Rolled Over
Due to the tremendous force of the collision, the two front wheels on the driver’s side of both vehicles involved in the accident were torn off. The 17-year-old’s car rolled over and came to rest on its roof. All three people involved in the accident sustained injuries of unspecified severity and were taken to Pyhrn-Eisenwurzen Steyr after receiving initial medical care.
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