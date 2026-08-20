Heer trainiert auf künftiger Spitals-Baustelle

„Das Klinikum Klagenfurt und die AUVA entwickeln an diesem Standort gemeinsam die zukünftige Trauma- und Orthopädieversorgung für Kärnten“, erklärt Manfred Ferch, stellvertretender KABEG-Vorstand.

Die AUVA wird das neue Trauma-Orthopädie-Zentrum errichten und betreiben. Zentrale Strukturen des Klinikums Klagenfurt, darunter Schockraum, Intensivkapazitäten und die Versorgung von Polytraumapatientinnen und -patienten, werden gemeinsam genutzt. Ergänzend entsteht ein von der KABEG betriebenes Alterstraumazentrum. Die Inbetriebnahme ist nach aktuellem Planungsstand für 2031 beziehungsweise 2032 vorgesehen.