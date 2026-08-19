LASK bei Celtic Glasgow ++ Sperre für Nick Kyrgios

Der LASK kämpft ab heute um ein Champions League Ligaphasen-Ticket, Nick Kyrgios wird nach einem positiven Kokain-Test gesperrt und Österreichs Volleyball-Frauen fiebern dem EM-Auftakt entgegen – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 19. August.