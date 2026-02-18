Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prominente Abgänge

Mahrers Erbe schwindet Kopf für Kopf aus der WKO

Wirtschaft
18.02.2026 13:08
Porträt von Teresa Spari
Von Teresa Spari

Gleich zwei prominente Abteilungsleiter verlassen die Wirtschaftskammer Österreich nach relativ kurzer Wirkungsdauer. Sparmaßnahme, natürlicher Abgang oder doch personalpolitische Aufräumaktion? Die „Krone“ weiß, was dahintersteckt. 

0 Kommentare

Erst vorigen September trat Peter L. Eppinger – früherer ORF-Moderator, dann ÖVP- und Kurz-Berater – den Job als „Kreativdirektor“ in der Wirtschaftskammer Österreich an. Nun, nicht einmal ein halbes Jahr später, bestätigte ein Sprecher Medienberichte zu seinem Abgang. Nicht der einzige „Mahrer-Mann“, der vorzeitig das Feld räumen musste.

Wie die „Krone“ erfuhr, verlässt auch Justus Reichl die Interessenvertretung. Der Oberösterreicher war 2023 aus dem Raiffeisenverband in die Kammer gewechselt und dort, angesiedelt direkt beim Präsidenten, als „Sonderbeauftragter für Nachhaltigkeit“ tätig. Das Thema Nachhaltigkeit selbst soll aber weiter in der WKÖ verankert bleiben.

„Sie will mit Mahrers Erbe aufräumen“
Die – durchaus überraschenden – Abgänge sorgen für Spekulationen inner- und außerhalb der Kammer. Unter Harald Mahrer hatte es immer wieder Kritik am „aufgeblasenen Apparat“ rund um den Präsidenten gegeben. Bei Presseauftritten waren mitunter mehr Kammer-eigene Mitarbeiter vor Ort als Journalisten ... Rückt Mahrers Nachfolgerin Martha Schultz nun aus, um dieses Bild zurechtzurücken?

Lesen Sie auch:
Die amtsführende WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz warnt vor Deindustrialisierung und sagt ...
Krone Plus Logo
Kurz vor Einigung
Industriestrategie: Was WKO-Chefin Schultz fordert
10.01.2026
Neue WKO-Präsidentin
Schultz: „Einsparungen an Mitglieder weitergeben“
27.11.2025
Für gesamte Periode
WKO-Nachfolge: Martha Schultz übernimmt jetzt doch
13.01.2026

„Sie will Nägel mit Köpfen machen und mit dem Erbe Mahrers aufräumen“, hört man hinter vorgehaltener Hand aus der Kammer. Offiziell kommentiert allerdings niemand die Personalentscheidungen, auch die neue Präsidentin selbst nicht.

Allerdings passt der Abbau prominenter Personalköpfe auch durchaus in die Spar-Strategie, die Martha Schultz schon bei ihrem Antritt als Interimspräsidentin ausgerufen hatte. Und zu ihrer Ankündigung, die WKO „reformieren“ zu wollen: „Wir müssen alles hinterfragen, ohne Tabus“, so die Präsidentin bei ihrem Antrittsinterview im Vorjahr in der „Krone“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
18.02.2026 13:08
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Harald Mahrer
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.420 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.860 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
119.192 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1434 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1217 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Wirtschaft
Prominente Abgänge
Mahrers Erbe schwindet Kopf für Kopf aus der WKO
Krone Plus Logo
Wintersaison im Gange
Plus bei Urlaubern: Briten fliegen jetzt auf uns
Laut Medienbericht:
Lagarde zieht sich früher von EZB-Spitze zurück
Krone Plus Logo
Skidata als Auslöser
Sorge um Salzburg als Wirtschaftsstandort
Miese Recycling-Quote
Pfand auf Batterien ist nur eine Frage der Zeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf