Mahrers Erbe schwindet Kopf für Kopf aus der WKO

Allerdings passt der Abbau prominenter Personalköpfe auch durchaus in die Spar-Strategie, die Martha Schultz schon bei ihrem Antritt als Interimspräsidentin ausgerufen hatte. Und zu ihrer Ankündigung, die WKO „reformieren“ zu wollen: „Wir müssen alles hinterfragen, ohne Tabus“, so die Präsidentin bei ihrem Antrittsinterview im Vorjahr in der „Krone“.