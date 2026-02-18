Mahrers Erbe schwindet Kopf für Kopf aus der WKO

Gleich zwei prominente Abteilungsleiter verlassen die Wirtschaftskammer Österreich nach relativ kurzer Wirkungsdauer. Sparmaßnahme, natürlicher Abgang oder doch personalpolitische Aufräumaktion? Die „Krone“ weiß, was dahintersteckt.
Erst vorigen September trat Peter L. Eppinger – früherer ORF-Moderator, dann ÖVP- und Kurz-Berater – den Job als „Kreativdirektor“ in der Wirtschaftskammer Österreich an. Nun, nicht einmal ein halbes Jahr später, bestätigte ein Sprecher Medienberichte zu seinem Abgang. Nicht der einzige „Mahrer-Mann“, der vorzeitig das Feld räumen musste.
Wie die „Krone“ erfuhr, verlässt auch Justus Reichl die Interessenvertretung. Der Oberösterreicher war 2023 aus dem Raiffeisenverband in die Kammer gewechselt und dort, angesiedelt direkt beim Präsidenten, als „Sonderbeauftragter für Nachhaltigkeit“ tätig. Das Thema Nachhaltigkeit selbst soll aber weiter in der WKÖ verankert bleiben.
„Sie will mit Mahrers Erbe aufräumen“
Die – durchaus überraschenden – Abgänge sorgen für Spekulationen inner- und außerhalb der Kammer. Unter Harald Mahrer hatte es immer wieder Kritik am „aufgeblasenen Apparat“ rund um den Präsidenten gegeben. Bei Presseauftritten waren mitunter mehr Kammer-eigene Mitarbeiter vor Ort als Journalisten ... Rückt Mahrers Nachfolgerin Martha Schultz nun aus, um dieses Bild zurechtzurücken?
„Sie will Nägel mit Köpfen machen und mit dem Erbe Mahrers aufräumen“, hört man hinter vorgehaltener Hand aus der Kammer. Offiziell kommentiert allerdings niemand die Personalentscheidungen, auch die neue Präsidentin selbst nicht.
Allerdings passt der Abbau prominenter Personalköpfe auch durchaus in die Spar-Strategie, die Martha Schultz schon bei ihrem Antritt als Interimspräsidentin ausgerufen hatte. Und zu ihrer Ankündigung, die WKO „reformieren“ zu wollen: „Wir müssen alles hinterfragen, ohne Tabus“, so die Präsidentin bei ihrem Antrittsinterview im Vorjahr in der „Krone“.
