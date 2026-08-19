Taktik zog nicht | Dem ORF schaden

Dem ORF schaden. Durch das mehr als suboptimale Timing wissen die neuen Direktoren rund um Regierungs-Kandidat Clemens Pig noch nicht einmal, ob es ihre Jobs künftig noch geben wird, geschweige denn, wie viel sie verdienen werden. Unterdessen fährt die FPÖ alle möglichen juristischen Geschütze gegen die Bestellung Pigs und seines Teams auf und kündigt an, in ihrem Kampf durch alle Instanzen zu gehen. Alles wackelt, der umstrittene stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende, der von der ÖVP nominierte Gregor Schütze, hat aus der scharfen Kritik wenigstens die Konsequenzen gezogen und trat zurück. Nur einer bleibt standhaft: Der noch weit umstrittenere Stiftungsratsvorsitzende, der von der SPÖ nominierte Heinz Lederer, zuckt trotz aller Vorwürfe, trotz gerichtlicher Vorerhebungen gegen ihn nicht mit der Wimper. Und schadet täglich sich, seiner Partei und vor allem dem ORF.