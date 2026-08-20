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Regen-Tüftler

Geniale Erfindung gegen die Trockenheit im Garten

Niederösterreich
20.08.2026 16:00
Steindl „dotiert“ den Kräutergarten in Weinburg durch seine Erfindung ausreichend mit Wasser.
Steindl „dotiert“ den Kräutergarten in Weinburg durch seine Erfindung ausreichend mit Wasser.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Immer nur Hitze und Trockenheit, dann plötzlich viel zu viel Regen? Ein Pielachtaler Ökopionier hat clevere Antwort auf die Dürre und Starkregen!

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Nass fällt – wenn überhaupt immer öfter und plötzlich im Übermaß – und fehlt wenig später im Garten. Genau hier – nämlich mit ausgeklügeltem Wassermanagement – setzt der pensionierte Pädagoge Günther Steindl aus Hofstetten-Grünau an! Grundprinzip: Die von ihm entwickelte Anlage sammelt bei Starkregen große Mengen Dachwasser, verteilt es auf mehrere Behälter und leitet überschüssiges Wasser über Sickerschläuche direkt zu den Wurzeln von Pflanzen und Bäumen.

Frische Tomaten in Steindls Garten.
Frische Tomaten in Steindls Garten.(Bild: Imre Antal)

Zwei dieser Systeme funktionieren seit Jahrzehnten im Nutzgarten des Erfinders, ein Prototyp im Kräuterschaugarten der Nachbargemeinde Weinburg. Im Vorjahr wurde die Pielachtaler Entwicklung für den „European Award for Ecological Gardening“ unter die besten 30 Projekte des Kontinents gewählt. Und nun montiert auch der NÖ-Maschinenring die Anlagen. Steindl ist überzeugt: „Jeder Tropfen, den wir zu speichern vermögen, hilft gegen die nächste Trockenheit.“

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