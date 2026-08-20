Geniale Erfindung gegen die Trockenheit im Garten

Nass fällt – wenn überhaupt immer öfter und plötzlich im Übermaß – und fehlt wenig später im Garten. Genau hier – nämlich mit ausgeklügeltem Wassermanagement – setzt der pensionierte Pädagoge Günther Steindl aus Hofstetten-Grünau an! Grundprinzip: Die von ihm entwickelte Anlage sammelt bei Starkregen große Mengen Dachwasser, verteilt es auf mehrere Behälter und leitet überschüssiges Wasser über Sickerschläuche direkt zu den Wurzeln von Pflanzen und Bäumen.