Als der Megalodon noch rund um die Rosalia schwamm

Fossilienfunde als Beleg

Auch wenn es – besonders angesichts der aktuellen Temperaturen – schwer vorstellbar ist: Wo sich heute die Tiefebene befindet, war vor Millionen Jahren ein Ozean. In diesem lebte neben Seekühen auch der urzeitliche Riesen-Hai Megalodon, der besonders durch Hollywoodfilme zuletzt größere Bekanntheit erlangt hat. Dies sei durch Fossilienfunde – beim Megalodon nur die Zähne – belegt, sagt Weixelberger.