Aus für Lagerhaus: Orte kämpfen um Nachfolge

Mit der Schließung des Lagerhauses verliert die Gemeinde Zederhaus mit Jahresende einen wichtigen Versorger mit Baustoffen, Werkzeugen sowie Futter- und Lebensmitteln. Außerdem wird die angegliederte Tankstelle fehlen. Im Gebäude, das dem Raiffeisenverband gehört, soll es Ersatz geben. „Wir legen gerade fest, was wir in Zederhaus genau wollen“, so Bürgermeister Thomas Kößler (ÖVP). Man will verhindern, dass „eine Abwärtsspirale“ beginnt. Matthias Bliem, letzter Greißler im Dorf: „Schlecht, wenn Versorger wegbrechen.“