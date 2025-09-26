Drei Lagerhäuser dicht, Millionen für Neubauten

Strukturwandel beim Salzburger Lagerhaus: Neun Millionen Euro fließen in Projekte in Grödig, Flachau und Bruck. Gleichzeitig kommt das Aus für Abersee, Niedernsill und Taxenbach. Die Schließungen treffen 20 Mitarbeiter, die Kunden werden künftig in nahegelegenen Filialen versorgt.
Große Veränderungen bei der Raiffeisen Lagerhaus Salzburg GmbH: In Grödig, Flachau und Bruck investiert das Unternehmen rund neun Millionen Euro. In Bruck modernisiert man die Tankstelle, in Flachau entsteht eine Fachwerkstätte für Lkw mit PV-Anlage. Grödig erhielt den größten Umbau mit neuem Marktgebäude, Baustofflager, 70-kWp-Anlage und Hypercharger.
Doch während man in diesen drei Orten feiert, kommt gleichzeitig das Aus für drei Standorte: Abersee, Niedernsill und Taxenbach. Sinkende Kundenfrequenz, steigende Investitionen und Online-Handel machen diese laut Raiffeisen unrentabel.
Mit 31. Dezember 2025 fallen dort die Rollbalken. Betroffen sind 20 Beschäftigte, für die das Unternehmen interne Wechsel oder Hilfe bei Bewerbungen anbietet. Die Kunden sollen in umliegenden Lagerhäusern weiter betreut werden.
