Drei Lagerhäuser dicht, Millionen für Neubauten

Große Veränderungen bei der Raiffeisen Lagerhaus Salzburg GmbH: In Grödig, Flachau und Bruck investiert das Unternehmen rund neun Millionen Euro. In Bruck modernisiert man die Tankstelle, in Flachau entsteht eine Fachwerkstätte für Lkw mit PV-Anlage. Grödig erhielt den größten Umbau mit neuem Marktgebäude, Baustofflager, 70-kWp-Anlage und Hypercharger.