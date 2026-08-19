Mann attackiert Passanten und beißt Polizisten

Ohne jeglichen Grund völlig ausgerastet ist ein Einheimischer (45) in Telfs im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Am Dienstag in den frühen Morgenstunden attackierte er auf offener Straße einen Mann (34) und eine Frau (60). Zudem ging er auf die einschreitenden Beamten der Polizei los.
Ereignet hat sich die brutale Attacke um 6.15 Uhr. Schauplatz war die Obermarktstraße in Telfs. „In einem psychischen Ausnahmezustand ging der 45-Jährige grundlos auf den 34-Jährigen und die 60-Jährige los“, schildern die Ermittler der Polizei.
Dabei erlitt die Dame Verletzungen „unbestimmten Grades“.
In Krankenhaus gebracht, Anzeige folgt
Passanten schlugen umgehend Alarm, während ein 32-Jähriger den 45-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten festhielt. Als die Polizisten ankamen, wurden sie im Zuge der Festnahme von dem Mann bespuckt und gebissen. Schlussendlich lieferten die Beamten den 45-Jährigen in ein Krankenhaus ein.
Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck folgt noch.
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