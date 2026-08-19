Mann attackiert Passanten und beißt Polizisten

In Krankenhaus gebracht, Anzeige folgt

Passanten schlugen umgehend Alarm, während ein 32-Jähriger den 45-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten festhielt. Als die Polizisten ankamen, wurden sie im Zuge der Festnahme von dem Mann bespuckt und gebissen. Schlussendlich lieferten die Beamten den 45-Jährigen in ein Krankenhaus ein.