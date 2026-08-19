Tirol: Trio liefert sich wilde Schlägerei in Lokal

Einsatz für die Polizei in Seefeld im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land in der Nacht auf Mittwoch! In einem Wirtshaus war sich ein männliches Trio aus Ungarn in die Haare gekommen. Der verbale Streit endete schließlich in einer heftigen Schlägerei.
Schauplatz der wilden Auseinandersetzung war ein Lokal in dem beliebten Tourismusort. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die drei ungarischen Männer im Alter von 40, 45 und 49 Jahren gegen 0.20 Uhr in einen heftigen Streit, der bald darauf eskalierte.
„Bei der Schlägerei erlitt der 40-Jährige Verletzungen an der rechten Gesichtshälfte, während der 45-Jährige hinter dem rechten Ohr und an der Hand verletzt wurde“, so die Ermittler.
Motiv noch völlig unklar
Durch die Rettung wurde 40-Jährige in die Innsbrucker Klinik zur Behandlung eingeliefert, wohingegen der 45-Jährige in das Bezirkskrankenhaus Hall gebracht wurde. Das genaue Motiv für den Streit ist bis dato noch völlig unklar.
Nach dem Abschluss weiterer Ermittlungen folgt eine Anzeige an die zuständigen Behörden.
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