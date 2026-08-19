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On a wet road

Teenager Rolled Over Several Times in a Moped Car

Nachrichten
19.08.2026 11:00
(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

On a rain-slick road in Eidenberg, Upper Austria, a 15-year-old boy lost control of his moped car and rolled over several times. He and his friend, who was the same age and riding with him, were very lucky to escape with only minor injuries.

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A 15-year-old from Scharten was driving a moped car on Tuesday at 7:30 p.m. in the municipality of Eidenberg on Genger Straße, traveling from Bad Leonfelden toward Gramastetten. On the rain-slicked road, he lost control for reasons as yet unknown and veered off the road to the left.

Taken to the hospital
The vehicle rolled over several times and came to a stop on its roof. He and his friend, who was the same age and also from Scharten, sustained only minor injuries and were taken to the hospital after receiving initial treatment from the emergency medical technician. The Geng Volunteer Fire Department carried out the vehicle recovery.

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