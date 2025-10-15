Ein Jahr gratis Pasta für Hinweise auf Täter

Der Einbruch bei einem Italiener in Wien-Leopoldstadt scheiterte zwar, der Schaden ist dennoch hoch. Der betroffene Gastronom sucht nun selbst per Aufruf den Täter – und lobt eine Belohnung aus.
Als Gaetano Brancato Dienstag um 10 Uhr in sein italienisches Lokal Locando il Rione am Vorgartenmarkt im 2. Bezirk kam, traute er seinen Augen kaum. Das Türschloss war aufgebrochen, aber nicht genug, dass auch tatsächlich jemand hineinkam. „Wir haben sofort die Überwachungskameras angeschaut, und da musste ich, trotz all dem Ärgernis, fast lachen“, schildert der Gastronom.
Denn darauf ist ein vermutlich Betrunkener zu sehen, der um 0.30 Uhr morgens mit Einkaufswagen im Schlepptau versuchte, in das Lokal zu gelangen. Der Unbekannte zog an der Türschnalle an, stürzte rücklings zu Boden, ging weg.
Tätersuche in eigener Hand
Damit wollte er sich aber nicht zufriedengeben. Kurz darauf kam er zurück und versuchte – erfolglos – mit Tritten die Tür aufzubrechen. „Ich glaube, er hat die vielen Weinflaschen gesehen und sich gedacht, die hätte ich jetzt gerne“, nimmt es Brancato mit Humor.
Trotz allem: An der Türe ist ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden, die Polizei nahm Fingerabdrücke. Doch darauf will sich Brancato nicht verlassen: „Für sachdienliche Hinweise, die zum Täter führen, erhält jeder Tippgeber ein Jahr gratis Pasta in unserem Restaurant. Wir wollen keine Rache, sondern Gerechtigkeit.“
Drei Lokale, drei Einbrüche
Brancato führt neben dem Restaurant am Vorgartenmarkt noch zwei weitere. Rund um Weihnachten wurde jenes im 23. Bezirk Opfer eines Einbruchs, vor drei Monaten die jüngste Filiale in Simmering. Einen Zusammenhang zwischen den Taten vermutet Brancato jedoch nicht.
Hinweise an vorgartenmarkt@rione.at
