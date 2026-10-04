WM und neuer Campus bescheren ÖFB Rekordumsatz

Campus auch wirtschaftlich erfolgreich

Seit 2023 bilanziert der ÖFB durchgehend positiv. Einen zusätzlichen Deckungsbeitrag könnte in Zukunft auch der eigene Campus liefern. „Das muss die Zielsetzung sein“, erklärte Neuhold. Dabei sei man bei der Schaffung des im Vorjahr eröffneten und heuer in Vollbetrieb gegangenen Kompetenzzentrums anfangs noch von jährlichen Abgängen ausgegangen. „Für uns war immer klar, dass Infrastruktur Geld kostet, das wäre es uns wert gewesen“, betonte der Geschäftsführer. „Die Realität zeigt aber, dass es wesentlich besser läuft. Der Campus ist budgetär keine Belastung, sondern gibt uns sogar zusätzliche Möglichkeiten.“