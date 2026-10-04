Historische Blamage: „Sind zu San Marino geworden“

Modric: „Ich schäme mich wirklich“

„Vom Ersten bis zum Letzten: Keiner ist weniger schuld als der andere“, sagte nach dem Match Kapitän Luka Modric. „Es ist unfassbar, auf welche Weise wir verloren haben, wie wir unser Ansehen verspielt haben. Wir haben das ganze Spiel ohne Aggressivität, ohne Zusammenhalt und ohne ein einziges Foul gespielt. Ich schäme mich wirklich.“