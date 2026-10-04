Rossi-Team Vancouver dreht Partie gegen Calgary

Der Vorarlberger Marco Rossi hat am Samstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit den Vancouver Canucks nach 0:1-Rückstand einen 4:1-Heimsieg gegen die Calgary Flames gefeiert.
In die Scorerliste trugen sich dieses Mal andere ein, die Treffer der Canucks erzielten jeweils im dritten Drittel Liam Öhgren, Elias Pettersson, Drew O‘Connor und Aatu Räty.
Bei der Niederlage am Donnerstag gegen die Edmonton Oilers hatte Rossi einen Doppelpack beigesteuert.
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