Toronto verliert mit Jakob Pöltl erstes Testspiel

Die ohne Star-Neuzugang Kawhi Leonard angetretenen Kanadier waren bereits im ersten Abschnitt mit 23:41 ins Hintertreffen geraten. Beim Team aus Florida hatte der im Sommer verpflichtete Giannis Antetokounmpo seinen Erstauftritt. Er verbuchte neun Punkte, sieben Assists und vier Rebounds. Die Raptors empfangen am kommenden Samstag in Vancouver die LA Clippers. Leonard hatte seit 2019 für die Kalifornier gespielt.