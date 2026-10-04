Toronto verliert mit Jakob Pöltl erstes Testspiel

Jakob Pöltl und die Toronto Raptors sind am Samstag mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die neue Saison in der National Basketball Association (NBA) gestartet.
Die Kanadier verloren gegen Miami Heat in Quebec City 105:129. Der Center aus Wien bilanzierte in der ersten von fünf Testpartien mit neun Punkten, zwei Steals und je einem Rebound, Assist sowie Block in 17:42 Minuten auf dem Parkett.
Die ohne Star-Neuzugang Kawhi Leonard angetretenen Kanadier waren bereits im ersten Abschnitt mit 23:41 ins Hintertreffen geraten. Beim Team aus Florida hatte der im Sommer verpflichtete Giannis Antetokounmpo seinen Erstauftritt. Er verbuchte neun Punkte, sieben Assists und vier Rebounds. Die Raptors empfangen am kommenden Samstag in Vancouver die LA Clippers. Leonard hatte seit 2019 für die Kalifornier gespielt.
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