Sinja Kraus zieht in Peking ins Achtelfinale ein

Im ersten Satz war Kraus mit dem Punkt zum 3:1 die erste Spielerin, die ihr Service durchbrachte. Im umkämpfteren zweiten Durchgang ließ sie sich nicht mehr von der Erfolgsspur abbringen. Kraus hatte vor 2026 noch an keinem WTA-1000-Turnier teilgenommen. Nach erfolgreichen Qualifikationen in Miami, Madrid, Rom und Cincinnati war sie jeweils in der ersten Hauptrunde gescheitert.