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Sinja Kraus zieht in Peking ins Achtelfinale ein

Tennis
04.10.2026 07:08
Sinja Kraus
Sinja Kraus(Bild: AFP/DYLAN BUELL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wienerin Sinja Kraus hat erstmals in ihrer Karriere das Achtelfinale eines WTA1000-Tennisturniers erreicht. Die 24-Jährige besiegte am Sonntag in Peking die um zwei Jahre ältere Ukrainerin Dajana Jastremska nach 1:33 Stunden mit 6:1, 6:4.

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Damit wird Kraus in die Top 80 der Welt einziehen, Platz 80 war ihr bisher bestes Ranking. Die nächste Gegnerin ist die Tschechin Nikola Bartunkova, die sich überraschend gegen Aryna Sabalenka aus Belarus 6:4, 6:3 durchsetzte.

Aryna Sabalenka scheiterte überraschend und trifft nun nicht auf Sinja Kraus.
Aryna Sabalenka scheiterte überraschend und trifft nun nicht auf Sinja Kraus.(Bild: AP/Achmad Ibrahim)

Im ersten Satz war Kraus mit dem Punkt zum 3:1 die erste Spielerin, die ihr Service durchbrachte. Im umkämpfteren zweiten Durchgang ließ sie sich nicht mehr von der Erfolgsspur abbringen. Kraus hatte vor 2026 noch an keinem WTA-1000-Turnier teilgenommen. Nach erfolgreichen Qualifikationen in Miami, Madrid, Rom und Cincinnati war sie jeweils in der ersten Hauptrunde gescheitert.

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