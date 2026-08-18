Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hoch-Tirol nonstop

Rosanna läuft in 30 Stunden bis zum Großglockner

Bergkrone
18.08.2026 11:17
Rosanna Buchauer lief die Hoch-Tirol-Route nonstop
Rosanna Buchauer lief die Hoch-Tirol-Route nonstop(Bild: Dynafit/Peak Pixel Cafe)
Porträt von Bergkrone
Von Bergkrone

100 Kilometer, mehr als 10.000 Höhenmeter und drei mächtige Dreitausender: Trailrunnerin Rosanna Buchauer hat die Hoch-Tirol nonstop bewältigt – und dabei nach aktuellem Kenntnisstand die erste Fastest Known Time auf dieser hochalpinen Route aufgestellt. Nach 30 Stunden und elf Minuten stand die 35-Jährige auf dem Großglockner.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Was im Winter als berühmte Skidurchquerung mehrere Tage dauert, hat Rosanna Buchauer im Laufschritt bewältigt. Die DYNAFIT-Athletin startete im Südtiroler Kasern und nahm Kurs auf einige der höchsten Gipfel der Ostalpen.

Über den Großen Geiger (3360 Meter) und den Großvenediger (3674 Meter) führte ihr Weg schließlich zum großen Finale: dem 3798 Meter hohen Großglockner.

Dabei war die Hoch-Tirol alles andere als ein gewöhnlicher Ultratrail. Gletscher, felsiges Gelände, schwierige Routenfindung und die lange Nacht verlangten der Deutschen alles ab.

„Was die Hoch-Tirol so herausfordernd macht, ist das hochalpine und technische Gelände. Es geht über Gletscher, ich bin am Fels unterwegs und dadurch nicht nur läuferisch gefordert“, beschreibt Buchauer die Tour.

Der Erfolg ist auch eine kleine persönliche Revanche. Bereits 2025 hatte Buchauer versucht, die Hoch-Tirol nonstop zu schaffen. Nach 18 Stunden musste sie damals wegen schlechter Bedingungen und völliger Erschöpfung abbrechen.

Rosannas Ziel, der Großglockner-Gipfel in greifbarer Nähe.
Rosannas Ziel, der Großglockner-Gipfel in greifbarer Nähe.(Bild: Dynafit/Peak Pixel Cafe)

Diesmal überließ sie deutlich weniger dem Zufall. Sie analysierte die Schlüsselstellen, stellte ihre Ernährung um und ging mit einer größeren Support-Crew an den Start.

„Ich war besser vorbereitet als im vergangenen Jahr, hatte einen besseren Ernährungsplan und kannte die Schlüsselsektionen“, sagt die 35-Jährige.

Nach 30 Stunden und elf Minuten war der Traum schließlich Realität. Rund 100 Kilometer und mehr als 10.000 Höhenmeter lagen hinter ihr – und mit dem Großglockner der höchste Berg Österreichs unter ihren Füßen.

Damit gelang Buchauer nach aktuellem Kenntnisstand nicht nur die erste trailrunningbasierte Nonstop-Begehung der Hoch-Tirol, sondern zugleich auch die erste dokumentierte „Fastest Known Time“ (FKT) auf dieser spektakulären Hochgebirgsroute.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bergkrone
18.08.2026 11:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Am Gipfel thront ein Holzkreuz. Der Eindruck, dass es schief ist, täuscht.
Nix wie los
Breiteggspitze: Ein Gipfel
für die ganze Familie
Krone Plus Logo
Von der Ludwigsburger Hütte blickt man bis in den Talschluss. 
Nix wie los
Auf historischem Pfad
zur Ludwigsburger Hütte
Krone Plus Logo
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
232.586 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
120.073 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
107.615 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1037 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
922 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Wirtschaft
Erste Händler stellen Versand in EU-Länder ein
803 mal kommentiert
Vor allem für kleine Händler ist der Versand in andere EU-Länder nicht mehr lohnend. Die ersten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf