Rosanna läuft in 30 Stunden bis zum Großglockner

100 Kilometer, mehr als 10.000 Höhenmeter und drei mächtige Dreitausender: Trailrunnerin Rosanna Buchauer hat die Hoch-Tirol nonstop bewältigt – und dabei nach aktuellem Kenntnisstand die erste Fastest Known Time auf dieser hochalpinen Route aufgestellt. Nach 30 Stunden und elf Minuten stand die 35-Jährige auf dem Großglockner.
Was im Winter als berühmte Skidurchquerung mehrere Tage dauert, hat Rosanna Buchauer im Laufschritt bewältigt. Die DYNAFIT-Athletin startete im Südtiroler Kasern und nahm Kurs auf einige der höchsten Gipfel der Ostalpen.
Über den Großen Geiger (3360 Meter) und den Großvenediger (3674 Meter) führte ihr Weg schließlich zum großen Finale: dem 3798 Meter hohen Großglockner.
Dabei war die Hoch-Tirol alles andere als ein gewöhnlicher Ultratrail. Gletscher, felsiges Gelände, schwierige Routenfindung und die lange Nacht verlangten der Deutschen alles ab.
„Was die Hoch-Tirol so herausfordernd macht, ist das hochalpine und technische Gelände. Es geht über Gletscher, ich bin am Fels unterwegs und dadurch nicht nur läuferisch gefordert“, beschreibt Buchauer die Tour.
Der Erfolg ist auch eine kleine persönliche Revanche. Bereits 2025 hatte Buchauer versucht, die Hoch-Tirol nonstop zu schaffen. Nach 18 Stunden musste sie damals wegen schlechter Bedingungen und völliger Erschöpfung abbrechen.
Diesmal überließ sie deutlich weniger dem Zufall. Sie analysierte die Schlüsselstellen, stellte ihre Ernährung um und ging mit einer größeren Support-Crew an den Start.
„Ich war besser vorbereitet als im vergangenen Jahr, hatte einen besseren Ernährungsplan und kannte die Schlüsselsektionen“, sagt die 35-Jährige.
Nach 30 Stunden und elf Minuten war der Traum schließlich Realität. Rund 100 Kilometer und mehr als 10.000 Höhenmeter lagen hinter ihr – und mit dem Großglockner der höchste Berg Österreichs unter ihren Füßen.
Damit gelang Buchauer nach aktuellem Kenntnisstand nicht nur die erste trailrunningbasierte Nonstop-Begehung der Hoch-Tirol, sondern zugleich auch die erste dokumentierte „Fastest Known Time“ (FKT) auf dieser spektakulären Hochgebirgsroute.
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