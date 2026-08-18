Rosanna läuft in 30 Stunden bis zum Großglockner

100 Kilometer, mehr als 10.000 Höhenmeter und drei mächtige Dreitausender: Trailrunnerin Rosanna Buchauer hat die Hoch-Tirol nonstop bewältigt – und dabei nach aktuellem Kenntnisstand die erste Fastest Known Time auf dieser hochalpinen Route aufgestellt. Nach 30 Stunden und elf Minuten stand die 35-Jährige auf dem Großglockner.