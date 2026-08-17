Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Grazer Bezirk Andritz ist am Abend des 11. August ein 41-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei benötigt Hinweise zum Unfallhergang, weshalb nun Zeugen gesucht werden.
Der Unfall ereignete sich am vergangenen Dienstag (11. August 2026) gegen 18 Uhr im Kreuzungsbereich Weinzöttlstraße/Am Andritzbach. Wie ersten Erhebungen zufolge bekannt wurde, wollte ein 37-jähriger Pkw-Lenker aus Voitsberg von Am Andritzbach nach rechts in die Weinzöttlstraße einbiegen, stadtauswärts fahrend. Zur selben Zeit befuhr ein 41-jähriger Radfahrer aus Graz den Geh- und Radweg der Weinzöttlstraße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Stadtinneres überqueren.
Mann stürzte auf Fahrbahn
Den Erhebungen zufolge dürfte der Pkw-Lenker den Radfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision zwischen den beiden, der 41-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde dabei schwer verletzt.
Die Verkehrsinspektion Graz 1 ersucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 059133 654110 zu melden.
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