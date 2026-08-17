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Polizei sucht Zeugen

Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Steiermark
17.08.2026 19:25
Notarzteinsatz am Dienstag im Norden von Graz.
Notarzteinsatz am Dienstag im Norden von Graz.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM, Krone KREATIV)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Bei einem Verkehrsunfall im Grazer Bezirk Andritz ist am Abend des 11. August ein 41-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Die Polizei benötigt Hinweise zum Unfallhergang, weshalb nun Zeugen gesucht werden.

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Der Unfall ereignete sich am vergangenen Dienstag (11. August 2026) gegen 18 Uhr im Kreuzungsbereich Weinzöttlstraße/Am Andritzbach. Wie ersten Erhebungen zufolge bekannt wurde, wollte ein 37-jähriger Pkw-Lenker aus Voitsberg von Am Andritzbach nach rechts in die Weinzöttlstraße einbiegen, stadtauswärts fahrend. Zur selben Zeit befuhr ein 41-jähriger Radfahrer aus Graz den Geh- und Radweg der Weinzöttlstraße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Stadtinneres überqueren.

Mann stürzte auf Fahrbahn
Den Erhebungen zufolge dürfte der Pkw-Lenker den Radfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision zwischen den beiden, der 41-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde dabei schwer verletzt.

Die Verkehrsinspektion Graz 1 ersucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 059133 654110 zu melden.

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