Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am vergangenen Dienstag (11. August 2026) gegen 18 Uhr im Kreuzungsbereich Weinzöttlstraße/Am Andritzbach. Wie ersten Erhebungen zufolge bekannt wurde, wollte ein 37-jähriger Pkw-Lenker aus Voitsberg von Am Andritzbach nach rechts in die Weinzöttlstraße einbiegen, stadtauswärts fahrend. Zur selben Zeit befuhr ein 41-jähriger Radfahrer aus Graz den Geh- und Radweg der Weinzöttlstraße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Stadtinneres überqueren.