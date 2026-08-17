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Showdown in Glasgow

LASK: Between Millions and a True Legend

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17.08.2026 18:29
Celtic was even among the top teams in Europe at one time, though that is no longer the case ...
Celtic was even among the top teams in Europe at one time, though that is no longer the case today.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Money, cult status, and pure Celtic. That’s what Austria’s double champion from Linz can expect in the Champions League playoff against the 56-time Scottish champion. The first leg takes place Wednesday in Glasgow. 

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Now it’s all about the big money: Five million euros is the consolation prize for clubs that fail in the playoffs, while 18.62 million in entry fees await those who reach the Champions League! LASK also has its sights set on this prize pool, but coach Dietmar Kühbauer’s heroes will face a club with absolute cult status as they battle for the prize tomorrow in Glasgow and six days later in Linz. But how did Celtic achieve this status?

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