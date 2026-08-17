Was hinter dem Drama um Jason Arday steckt

Damit bekommt der Fall eine weitere, besonders schwierige Ebene. Arday war nicht irgendein Professor. Seine Ernennung zum jüngsten schwarzen Professor Cambridges hatte ihn zu einer Symbolfigur für mehr Vielfalt und Inklusion gemacht. Seine Ernennung spielte auch in der späteren öffentlichen Debatte über die Vorwürfe eine zentrale Rolle. Nun stellt sich die Frage: Wie viel öffentliche Kontrolle ist notwendig – und wann wird aus berechtigter Kritik eine Hetzjagd?