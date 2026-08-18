Eine Öko-Expedition in stürmische Windrad-Höhen

3,2 Megawatt – mitten im Wind

3,2 Megawatt Leistung bringt die Anlage. Eine Zahl, die auf einem Datenblatt unspektakulär klingt. Hier oben bekommt sie plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Denn unmittelbar vor Augen entsteht aus Wind erneuerbarer Strom. Markus Winter, Vorstand Technik der Windkraft Simonsfeld, sieht gerade angesichts des heurigen Sommers dringenden Handlungsbedarf: „In diesem Sommer erleben wir, wovor Meteorolog*innen seit Jahrzehnten warnen: Hitze, Dürre, Wasserknappheit und immer häufigere Extremwetterereignisse als Folge des Klimawandels.“ Die Gegenmittel seien längst vorhanden. „Die Technologien sind da, Unternehmen wie wir stehen bereit, die Projekte liegen am Tisch – trotzdem kommt der Ausbau noch immer zu langsam voran“, sagt Winter. Sein Appell: schnellere Verfahren, politische Entscheidungen und mehr Tempo beim Ausbau.