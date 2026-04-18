Winkraftprojekt in Ebreichsdorf im Endpurt

Vor kurzem ragten noch Erdhügel in die Höhe, jetzt stehen die ersten Anlagen in Ebreichsdorf. Wien-Energie baut insgesamt zehn Anlagen zwischen Unterwaltersdorf und Seibersdorf. Doch bis zum Spatenstich verging viel Zeit. Vor zwölf Jahren stimmten in der Gemeinde 57 Prozent für die Errichtung der Windräder. Heute, wie auch damals, weht noch immer heftiger Gegenwind. „Es gab so viele Einsprüche von unterschiedlichsten Gruppierungen, dass mit der Errichtung des Windparks erst zehn Jahre später begonnen werden konnte“, sagt Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ). Knapp zwei Jahre lang ermittelte zudem die Staatsanwaltschaft gegen Kocevar wegen Korruptionsvorwürfen in Verbindung mit dem Windrädern – die Untersuchung wurde schließlich eingestellt. Zuletzt stimmte die Gemeinde-FPÖ gegen das Energieprojekt.