On the Postbus
Mother Heard Voices: Daughter Injured with a Knife
A horrific incident in Upper Austria: Around 1:40 p.m., a mother cut her daughter (ages 10 to 12) on the chin with a knife on a public bus in Bad Goisern (Upper Austria). The perpetrator suffers from acute schizophrenia, hears voices, and believed she had to protect her daughter from demons.
“Police with machine guns, 6 ambulances with flashing lights!! What’s going on at the Steeg train station?”—there’s a lot of commotion in Bad Goisern, as a Facebook post also shows. In response to an inquiry from “Krone,” the Upper Austrian State Police stated: A mentally disturbed woman had heard voices on a public bus carrying 20 passengers and believed that demons were threatening her daughter.
Committal to a psychiatric facility likely
To protect the child, she inflicted a small cut on the child’s chin. The mother is believed to be suffering from acute schizophrenia. She was arrested and will be committed to a psychiatric facility.
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