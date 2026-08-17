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Mother Heard Voices: Daughter Injured with a Knife

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17.08.2026 14:51
The horrific incident occurred on a bus in Bad Goisern.
The horrific incident occurred on a bus in Bad Goisern.(Bild: polack - stock.adobe.com)

A horrific incident in Upper Austria: Around 1:40 p.m., a mother cut her daughter (ages 10 to 12) on the chin with a knife on a public bus in Bad Goisern (Upper Austria). The perpetrator suffers from acute schizophrenia, hears voices, and believed she had to protect her daughter from demons.

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“Police with machine guns, 6 ambulances with flashing lights!! What’s going on at the Steeg train station?”—there’s a lot of commotion in Bad Goisern, as a Facebook post also shows. In response to an inquiry from “Krone,” the Upper Austrian State Police stated: A mentally disturbed woman had heard voices on a public bus carrying 20 passengers and believed that demons were threatening her daughter.

Committal to a psychiatric facility likely
To protect the child, she inflicted a small cut on the child’s chin. The mother is believed to be suffering from acute schizophrenia. She was arrested and will be committed to a psychiatric facility.

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