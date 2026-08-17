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Frau (33) abgezockt

Hohe Gewinne versprochen: Jetzt Tausende Euro weg!

Tirol
17.08.2026 18:00
Die Innsbruckerin wurde Opfer eines Anlagebetrugs (Symbolbild).
Die Innsbruckerin wurde Opfer eines Anlagebetrugs (Symbolbild).(Bild: Hira/peopleimages.com – stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

In die Falle getappt: Eine 33-jährige Frau aus Innsbruck ist in den vergangenen Tagen Opfer eines fiesen Anlagebetrugs geworden. Der entstandene Schaden liegt im hohen vierstelligen Eurobereich. Von den Tätern fehlt bisher freilich jede Spur.

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Laut Polizei sei die Frau über eine Social-Media-Plattform von einer bislang unbekannten Täterschaft kontaktiert worden. Unter dem Vorwand, mit Investitionen hohe Gewinne erzielen zu können, wurde die 33-Jährige dazu verleitet, Geld in Kryptowährungen zu investieren.

Gewinnauszahlung blieb aus
In weiterer Folge soll das Opfer von den Tätern angewiesen worden sein, die erworbenen Kryptowährungen über mehrere Onlineplattformen einzusetzen. Die versprochenen hohen Gewinne blieben freilich aus.

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Von Tätern fehlt jede Spur
Der Frau entstand dadurch ein finanzieller Schaden von mehreren Tausend Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Polizeiliche Ermittlungen laufen.

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