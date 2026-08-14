Älteres Ehepaar wurde um Vermögen gebracht

Einmal mehr gelang es unbekannten Betrügern im Internet, ahnungslose Opfer um ein Vermögen zu bringen. In diesem Fall war es ein älteres Tiroler Paar, die Frau war zunächst auf der Suche nach Geldanlagemöglichkeiten.
Die 77-jährige Einheimische aus dem Bezirk Innsbruck Land erstattete am Donnerstag bei der Polizei eine Anzeige gegen unbekannte Täter. Sie und ihr 86 Jahre alter Mann waren in der Zeit von 5. bis 10. August Opfer eines Internet- und Telefonbetruges geworden.
Auf Onlineportal, dann folgten Anrufe
Die 77-Jährige hatte im Internet nach Geldanlagemöglichkeiten gesucht und war ein Onlineportal aufmerksam geworden, wo sie sich anmeldete. Sie wurde daraufhin mehrmals von einer unbekannten männlichen Person telefonisch kontaktiert und hatte dieser vermutlich über „Anidesk“ Zugriff auf ihren Computer gewährt. Darauf waren vermutlich die Zugangsdaten zu ihrem Giro- und Sparkonto sowie auch den jeweiligen Konten ihres 86-jährigen Mannes abgespeichert.
Den Internet-Ganoven gelang es so, die Konten zu räumen. Den beiden Opfern entstand ein Schaden in der Höhe eines unteren sechsstelligen Eurobetrages – also mehr als 100.000 Euro. Die Ermittlungen sind im Gange.
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