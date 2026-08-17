Teenagerin von Migrantenboot auf Sardinien erfasst

An Bord des Bootes, das das Mädchen erfasste, waren 14 Männer aus Algerien. Der Steuermann setzte die Fahrt nach dem Unfall einfach fort. Bei dem nahe gelegenen Strand gingen die Algerier an Land und versuchten, sich abzusetzen. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte die gesamte Gruppe wenig später aufgreifen.