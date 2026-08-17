Badegäste griffen ein
Teenagerin von Migrantenboot auf Sardinien erfasst
Schreck für eine junge Touristin (17) auf Sardinien: Die Jugendliche ist beim Schwimmen in der Bucht Su Giudeu von einem Motorboot erfasst worden. An Bord befanden sich 14 Männer aus Algerien, die illegal einwandern wollten.
Wegen des Schocks bestand laut den italienischen Behörden die Gefahr, dass die 17-Jährige ertrinkt. Badegäste griffen daher ein und retteten die Touristin aus dem Wasser. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich vor der beliebten Badebucht Su Giudeu bei Chia auf Sardinien.
An Bord des Bootes, das das Mädchen erfasste, waren 14 Männer aus Algerien. Der Steuermann setzte die Fahrt nach dem Unfall einfach fort. Bei dem nahe gelegenen Strand gingen die Algerier an Land und versuchten, sich abzusetzen. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte die gesamte Gruppe wenig später aufgreifen.
Die Männer hatten keine Ausweispapiere bei sich. Der mutmaßliche Steuermann (28) wurde festgenommen und wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie schwerer Körperverletzung in ein Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen dauern an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.