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Badegäste griffen ein

Teenagerin von Migrantenboot auf Sardinien erfasst

Ausland
17.08.2026 13:24
In einer Badebucht auf Sardinien (Bild) ist eine 17-Jährige von einem Migrantenboot erfasst und ...
In einer Badebucht auf Sardinien (Bild) ist eine 17-Jährige von einem Migrantenboot erfasst und verletzt worden.(Bild: stock.adobe.com/agaglowala)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schreck für eine junge Touristin (17) auf Sardinien: Die Jugendliche ist beim Schwimmen in der Bucht Su Giudeu von einem Motorboot erfasst worden. An Bord befanden sich 14 Männer aus Algerien, die illegal einwandern wollten.

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Wegen des Schocks bestand laut den italienischen Behörden die Gefahr, dass die 17-Jährige ertrinkt. Badegäste griffen daher ein und retteten die Touristin aus dem Wasser. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich vor der beliebten Badebucht Su Giudeu bei Chia auf Sardinien.

An Bord des Bootes, das das Mädchen erfasste, waren 14 Männer aus Algerien. Der Steuermann setzte die Fahrt nach dem Unfall einfach fort. Bei dem nahe gelegenen Strand gingen die Algerier an Land und versuchten, sich abzusetzen. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte die gesamte Gruppe wenig später aufgreifen.

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Die Männer hatten keine Ausweispapiere bei sich. Der mutmaßliche Steuermann (28) wurde festgenommen und wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie schwerer Körperverletzung in ein Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

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