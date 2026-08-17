Prominent Creditors
Million-Euro Scandal Following the Death of a Viennese Lawyer
Huge uproar in legal circles! A Viennese lawyer is said to be embroiled in a million-euro mystery involving dubious real estate deals. Find out how high the mountain of debt is, what prevented his arrest—and which prominent creditors are coming up short—with Krone+.
At the Vienna Bar Association, which prides itself on its secure fiduciary model, there is a great deal of commotion these days. A respected member of the bar in the federal capital is said to have been involved in allegedly questionable transactions involving land and apartments. However, the million-euro scandal only came to light with the lawyer’s death...
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